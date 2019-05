Mariana Campino sonha ser profissional

Mariana Campino, a jogar apenas pela quinta vez num torneio pontuável para o ranking mundial, foi eliminada nesta quarta-feira, na primeira ronda do 3.º Obidos Ladies Open, um torneio de 25 mil dólares em prémios monetários, pouco mais de 23 mil euros, a decorrer na Bom Sucesso Tennis Academy.

A única portuguesa ainda em prova na vertente de singulares, depois da desistência na véspera de Inês Teixeira, por lesão, está classificada na 1054.ª posição do ranking da ITF (Federação Internacional de Ténis, e foi afastada pela bem mais cotada equatoriana Charlotte Roemer (64.ª ITF), 10 anos mais velha.

Num encontro resolvido em uma hora e 17 minutos, a lisboeta, beneficiária de um convite ("wild card") atribuído pela organização e pela Federação Portuguesa de Ténis, perdeu por 6-1 e 6-3.

"No primeiro set senti que estava a jogar com muita pressa e não estava a pensar muito bem taticamente. À medida que o encontro foi avançando, fui-me sentido cada vez melhor", disse a Record a tenista que tem como base de treinos o Clube de Ténis do Jamor.

"No segundo set consegui equilibrar e senti-me melhor tanto nos jogos de serviço como nos de resposta. Acho que a grande diferença foi que a minha adversária conseguiu controlar melhor os momentos importantes do encontro", analisou a pupila de Pedro Magalhães, treinador que a orienta cinco vezes por semana.

O facto de haver apenas dois dias por semana em que o ténis não entra na sua rotina – no caso de não estar em competição –, obriga Mariana Campino a uma gestão muito rigorosa entre a escola e os courts.

"Confesso que por vezes é bastante complicado conciliar as duas coisas, mas a escola tem sido flexível nas marcações dos testes e os professores disponibilizam-me "Power Points" com a matéria dada, o que ajuda-me muito quando estou fora, em torneios", explicou.

O facto de integrar ainda o escalão juvenil de sub-16, não a faz adiar uma aposta no circuito profissional.

Se dúvidas houvesse, foram retiradas nos torneios da ITF de 15 mil dólares realizados em Lousada, nos quais chegou aos oitavos de final em duas semanas seguidas no final do ano passado.

"As principais diferenças que sinto face aos torneios juvenis são no número de oportunidades que as minhas adversárias me dão para ganhar os jogos e a elevada intensidade constante a que tenho de jogar para ganhar", explicou, referindo-se às principais alterações com que se depara quando compete nos circuitos juvenis ou entre as profissionais.

A dar ainda os primeiros passos pelos torneios a contar para o ranking WTA, Mariana Campino, a mais jovem jogadora esta semana em Óbidos, revela que o "principal objetivo é melhorar o jogo a cada encontro que passa", mas não descarta a continuidade nos torneios juvenis: "Este ano vou disputar tanto torneios profissionais como juvenis".

A ambição de uma vida repleta de raquetes e bolas de ténis é um objetivo, mas tem plena consciência de que, para tal, precisará de muito trabalho: "A longo prazo tenciono tornar-me jogadora e sei que não é nada fácil. Tenciono alcançar o meu objetivo com muito esforço, sacrifício e a dar o máximo em cada treino, encontro ou torneio".

Se na vertente de singulares, a jornada desta quarta-feira ditou o adeus das portuguesas, em pares houve uma dupla lusa a brilhar e a carimbar o passaporte para os quartos de final.

As vice-campeãs nacionais, Francisca Jorge e Maria Inês Fonte, jogadoras da seleção nacional da Fed Cup, bateram no encontro de estreia a britânica Victoria Allen e a finlandesa Oona Orpana por 3-6 6-4 e 10-8.

Na próxima ronda seguem-se as britânicas Eden Silva e Sarah Beth Grey, primeiras candidatas ao título.



Autor: Francisco Semedo