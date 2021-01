Marido de Serena atira: «A minha filha de 3 anos tem mais títulos do que este palhaço»

As declarações do presidente da federação romena de ténis causaram grande indignação junto das pessoas mais próximas de Serena Williams e o marido da tenista veio agora publicamente responder a Ion Tiriac, que considerou que a jogadora "se tivesse decência devia retirar-se".





Alexis Ohanian, o companheiro da tenista norte-americana, abordou o tema no Twitter. "Fui procurá-lo ao Google e verifiquei que a minha filha de três anos tem mais títulos do Grande Slam do que este palhaço", escreveu, numa alusão ao facto de Ion Tiriac não ter ganho qualquer grande torneio nos seus tempos de tenista."Em 2021 não me vou conter quando um palhaço racista e sexista atacar a minha família", acrescentou.Recorde-se que Serena Williams, de 39 anos, tem 23 títulos em torneios do Grand Slam e este ano vai tentar o 24.º, de modo a igualar o recorde de Margaret Court.