Martin Landaluce vence o 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António

Confirmando as credenciais de grande esperança do ténis espanhol, Martin Landaluce foi o grande vencedor do 3.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António, O tenista de 18 anos concluiu a memorável semana com uma vitória na final em dois sets e conquistou o seu primeiro título no circuito profissional.

Ao longo da prova, Landaluce (464.º no ranking mundial) cedeu somente um set – na meia-final, frente a Pedro Araújo – e, na final, anulou os oito break-points que enfrentou diante do uzbeque Khumoyun Sultanov (354.º e cabeça de série n.º4), para vencer, por 6-0, 6-3, em 76 minutos.

"Uma semana belíssima, estou muito contente. Tivemos jornadas duplas, dias difíceis, estou muito cansado, mas contente. Hoje, esteve um ambiente incrível e fiz a melhor exibição do torneio, em sequência dos bons encontros que tenho feito", resumiu o jovem espanhol que, em Fevereiro de 2023, ocupava o primeiro lugar do ranking mundial júnior, depois de vencer o US Open nesse escalão.

Na final de pares, já se sabia que ia haver uma dupla portuguesa e essa honra foi protagonizada por Diogo Marques e Martim Simões. Depois de vencerem os compatriotas Pedro Araújo/Tiago Pereira, na meia-final da parte da manhã, Marques e Simões deram excelente réplica no derradeiro encontro, perante os favoritos Juan Pablo Ficovich, da Argentina, e João Eduardo Schiessl, do Brasil. Mas foram os sul-americanos a serem mais felizes no match tie-break e a vencerem, por 6-2, 4-6 e 10-5.

Esta segunda-feira prossegue o qualifying do 4.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António, com 12 tenistas portugueses em acção.

Os 3.º e 4.º Open Internacional de Ténis de Vila Real de Santo António são duas provas do ITF World Tennis Tour organizadas com o apoio da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, com um prize-money total de 25 mil dólares cada.



Autor: Pedro Keul