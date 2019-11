Masters 1.000 Paris: Djokovic marca encontro com Dimitrov

O sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial de ténis, vai defrontar o búlgaro Grigor Dimitrov nas meias finais do Masters 1.000 de Paris, enquanto o espanhol Rafael Nadal vai enfrentar o canadiano Denis Shapovalov.Nadal, segundo do mundo, mas que vai subir ao primeiro lugar da hierarquia no final do ano, qualificou-se para as 'meias' ao vencer o Jo-Wilfried Tsonga, 35.º do circuito, por 7-6 e 6-1, em uma hora e 36 minutos. O maiorquino vai defrontar Shapovalov, 28.º do mundo, que se impôs ao francês Gaël Monfils, 13.º da hierarquia, por duplo 6-2, em 59 minutos.A derrota de Monfils determinou a qualificação do Matteo Berrettini para o Masters, que vai ser disputado em Londres, entre 10 e 17 de novembro. O nono do ranking mundial juntou-se nos apurados a Nadal, Djokovic, Federer, ao russo Daniil Medvedev, ao austríaco Dominic Thiem, ao grego Stefanos Tsitsipas e ao alemão Alexander Zverev, tornando-se no primeiro italiano a disputar o torneio que reúne os oito melhores da época desde Corrado Barazzutti, em 1978.Djokovic, vencedor na capital francesa em 2009, 2013, 2014 e 2015, chegou às 'meias' parisienses ao derrotar Tsitsipas, sétimo do ranking, por 6-1 e 6-2, em 59 minutos, e vai disputar um lugar na final diante de Dimitrov, 27.º da hierarquia, que foi carrasco do chileno Christian Garin, 42.º do mundo, por 6-2 e 7-5, em uma hora e 31 minutos.