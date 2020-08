Masters Madrid 2020 oficialmente cancelado

É oficial. O Masters 1000 de Madrid, agendado para setembro na capital espanhola, foi oficialmente cancelado esta terça-feira.





A prova, uma dos mais importantes do calendário de terra batida, estava inicialmente agendada para maio, tendo sido posteriormente reagendado para 13 a 20 de setembro, data que agora é definitivamente cancelada devido à pandemia de covid-19.Este cenário já havia sido antecipado pelo governo regional de Madrid que na última semana havia recomendado o cancelamento do torneio devido ao aparecimento de novos surtos de covid-19 em Espanha, país no qual a doença já causou 28.472 mortos e mais de 297 mil infetados.