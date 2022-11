Matilde Jorge já está na final do Campeonato Nacional Absoluto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Matilde Jorge já está na final do Nacional Absoluto, no Jamor, uma vez que derrotou (7-5 e 6-4) ontem Sara Lança nos 'quartos' e ficou a saber que Maria Tavares não jogará as 'meias' devido a lesão. Matilde poderá reencontrar na final a irmã Francisca, se a pentacampeã derrotar Angelina Voloshchuk, campeã nacional de sub-16. Em masculinos, Jaime Faria defronta Fábio Coelho e Francisco Rocha encara João António.