Mats Wilander: «Acredito que o Nuno Borges pode causar alguns problemas ao Grigor Dimitrov»

Mats Wilander, ex-tenista sueco e antigo n.º 1 do ranking ATP e atual comentador de ténis do canal Eurosport, fez a antevisão do encontro entre o português Nuno Borges e o búlgaro Grigor Dimitrov, que se defrontam na terceira ronda do Open da Austrália, na próxima madrugada (o jogo está previsto para começar às 6h00)."Eu acredito que o Nuno Borges pode causar alguns problemas ao Grigor Dimitrov. É óbvio que o Dimitrov está a jogar muito bem e já tinha jogado de forma incrível no torneio de Brisbane. Não estaria à espera que ele de repente fizesse uma má exibição, mas o Nuno Borges também tem estado a jogar bem. Prova disso é o resultado do encontro contra o Davidovich Fokina, um dos cabeças de série." , começou por dizer ao Eurosport.Recorde-se que o português, n.º69 do ranking, bateu o espanhol Davidovich Fokina, 24.º do mundo, por 7-6 (9-7), 6-3 e 6-3, numa partida que durou 2h20, que lhe valeu o acesso à 3ª ronda da prova.Wilander de 59 anos, vencedor de sete torneios Grand Slam em singulares e um em duplas, ainda mencionou o estilo de jogo de Dimitrov e da falta de pressão do tenista português face a partida com o 13.º do ranking."Ao longo dos anos, o Dimitrov até já fez algum mau encontro, mas ele tem um estilo de jogo exuberante. Eu acredito que o Dimitrov deu mais um passo rumo ao topo do seu jogo e, num encontro discutido à melhor de cinco sets, tem muita experiência. O Nuno Borges não tem pressão. No país dele isto foi um grande feito e creio que fez um trabalho incrível para chegar tão longe. A tarefa para o Nuno Borges vai ser bastante dura, mas veremos o que acontece", concluiu.