Matteo Berrettini derrota 'carrasco' de Djokovic e conquista torneio de Belgrado

O tenista italiano Matteo Berrettini venceu este domingo o torneio de Belgrado, ao derrotar o russo Aslan Karatsev, 'carrasco' de Novak Djokovic nas 'meias', por 6-1, 3-6 e 7-6 (7-0), conquistado o quarto título carreira.

O atual 10.º classificado da hierarquia ATP confirmou o favoritismo, em duas horas e 28 minutos, diante do russo (28.º), que depois de ser devastado no primeiro parcial, conseguiu equilibrar a final ao vencer o segundo, levando a discussão do título para o 'tie-break', no qual acabou a ser a 'dizimado'.

O transalpino conta agora com quarto títulos, depois das vitórias nos torneios de Estugarda e Budapeste, ambos em 2019, e um outro em Gstaad, Suíça, em 2018.