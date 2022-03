Medvedev arrisca perder Wimbledon caso não mostre oposição a Vladimir Putin

Daniil Medvedev, o ainda número 1 do Mundo, corre o risco de perder o Grand Slam de Wimbledon. O tenista russo recebeu esta terça-feira um 'aviso' por parte do ministro britânico do Desporto para se demarcar da agressão do seu país à Ucrânia"Este é um tema muito importante porque muitos países não permite que os representantes possam competir. Contudo, nos desportos individuais este é um tema mais complexo. Absolutamente ninguém com a bandeira russa deve poder competir. Há jogadores que têm várias nacionalidades e acredito que estejam dispostos a competir com algumas delas ou sob uma bandeira neutral, mas temos de ir mais além. Devemos ter uma certa segurança que esses atletas não são partidários de Vladimir Putin e estamos a considerar que requesitos podemos precisar para alcançar mais garantias nesse sentido", frisou Nigel Huddleston aos jornalistas.No top-30 masculino constam ainda os tenistas russos Andrey Rublev, Aslan Karatsev e Karen Khachanov.