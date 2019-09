Medvedev bate Coric e conquista torneio de São Petersburgo

O russo Daniil Medvedev, recente finalista vencido do Open dos Estados Unidos, conquistou este domingo o torneio de São Petersburgo, na Rússia, ao bater na final o croata Borna Coric.O primeiro cabeça de série e quarto jogador mundial, superou Coric, 15.º da hierarquia e 'carrasco' do português João Sousa nas meias-finais, em dois curtos sets, pelos parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e 12 minutos.O jogador ucraniano, de 23 anos, disputou em São Petersurgo a sua quinta final ATP consecutiva, depois Washington, Canadá, Cincinnati e Flushing Meadows.Medvedev tinha triunfado em Cincinnati, face ao belga Davis Goffin, e perdido as restantes, em Washington face ao australiano Nick Kyrgios e em Montreal e no US Open, no último Grand Slam do ano, face ao espanhol Rafael Nadal, segundo da hierarquia.