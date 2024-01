E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista Daniil Medvedev, número três mundial, apurou-se para a terceira vez na carreira para a final do Open da Austrália, depois de eliminar o alemão Alexander Zverev, com os parciais de 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5) e 6-4, após 4h20 minutos de jogo.Na final Medvedev, responsável pelo afastamento de Nuno Borges nos oitavos de final, vai medir forças com o italiano Jannik Sinner, que deixou o campeão Novak Djokovic pelo caminho.