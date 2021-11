Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Medvedev: «Daqui a 10 anos as pessoas vão perceber que Djokovic está em todo o lado na Wikipédia» Tenista russo perdeu frente ao sérvio na final do Masters de Paris e pede maior reconhecimento ao líder do ranking mundial





• Foto: Lusa/EPA