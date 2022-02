Medvedev e a guerra Rússia-Ucrânia: «Neste momento o ténis é o que menos importa»

O jogador russo Daniil Medvedev afirmou, na quinta-feira, que "neste momento, o ténis é o que menos importa", aludindo à ofensiva militar russa na Ucrânia.

Medvedev, que participa no torneio mexicano de Acapulco e que na segunda-feira subirá a número um mundial, disse sentir "muitas emoções" em relação ao ataque russo, juntando-se às diversas manifestações de preocupação, como as do seu oponente nas meias-finais do torneio, o espanhol Rafael Nadal.

"É uma nova sombra. Não quero falar de culpados ou do problema, mas, no século em que vivemos, parece-me incrível que ainda haja guerras, não consigo compreender. Espero que termine o mais rápido possível. O que eu desejo é que haja o mínimo de perdas possível", afirmou.

A Rússia lançou na madrugada de quinta-feira uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocou pelo menos meia centena de mortos, 10 dos quais civis, em território ucraniano, segundo Kiev.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo dos seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.