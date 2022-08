Medvedev e Norrie na final do torneio de Los Cabos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O russo Daniil Medvedev, número um mundial, apurou-se na sexta-feira para a final do torneio ATP 250 de Los Cabos, no México, e vai defrontar na decisão o detentor do troféu, o britânico Cameron Norrie.

Na primeira meia-final, Medvedev venceu o sérvio Miomir Kecmanovic, 38.º classificado da hierarquia, em dois sets, impondo-se pelos parciais de 7-6 (7) e 6-1, num encontro que durou uma hora e 27 minutos.

Já Cameron Norrie, 12.º no ranking ATP, vai defender o título conquistado no ano passado, depois de ter ultrapassado, na outra meia-final, o canadiano Felix Auger-Aliassime, número nove do mundo, em três sets, pelos parciais de 6-4, 3-6 e 6-3, ao fim de duas horas e 20 minutos.

A final do torneio de Los Cabos está agendada para a madrugada de domingo em Portugal.