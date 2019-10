Medvedev eliminado 'à primeira' em Paris depois de seis finais consecutivas

O tenista russo Daniil Medvedev, que vinha de seis presenças consecutivas em finais de torneios ATP, foi esta terça-feira eliminado no seu primeiro jogo no Masters 1.000 de Paris pelo francês Jérémy Chardy, em três 'sets'.Em jogo referente à segunda ronda do torneio (Medvedev não teve de disputar a primeira eliminatória por ser um dos cabeças de série), Chardy, 65.º do 'ranking' mundial, venceu com os parciais de 4-6, 6-2 e 6-4, num encontro com a duração de duas horas e sete minutos.O russo, quarto da hierarquia, vinha de uma série de seis finais consecutivas (vitórias em Xangai, São Petersburgo e Cincinatti, derrotas no US Open, em Montreal e em Washington), travando essa série com o desaire no seu primeiro jogo em Paris.Na terceira ronda, Chardy vai defrontar o vencedor do duelo entre o chileno Christian Garin e o norte-americano John Isner.