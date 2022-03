Medvedev eliminado nos quartos-de-final de Miami diz adeus ao número um do ranking

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ténis russo Daniil Medvedev, número dois do ranking mundial, perdeu esta quinta-feira com o polaco Hubert Hurkacz, 10.º, nos quartos de final do Masters 1.000 de Miami, ficando sem possibilidades de subir ao primeiro posto.



Medvedev perdeu por 7-6 (9-7) e 6-3 ante Hurkacz, que defende o título do torneio, e fica sem hipóteses de ultrapassar o sérvio Novak Djokovic, que só conseguiria fazer ao chegar às meias-finais.

Medvedev chegou ao primeiro posto há duas semanas e depois 'devolveu-o' a 'Djoko' em 21 de março, falhando agora o 'assalto' ao trono.