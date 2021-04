Medvedev eliminado por Bautista nos 'quartos' no Masters 1.000 de Miami

O tenista russo Daniil Medvedev, número dois do ranking mundial e primeiro cabeça de série, foi eliminado nos quartos de final do Masters 1.000 de Miami, ao perder com o espanhol Roberto Bautista, por 6-4 e 6-2.

Bautista, 12.º classificado da hierarquia da ATP, não sofreu uma única quebra de serviço no encontro de quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Lisboa), impondo-se após uma hora e 33 minutos e atingindo pela primeira vez as meias-finais na prova norte-americana, em nove participações.

O tenista espanhol, de 32 anos, que é sétimo pré-designado em Miami, vai discutir o acesso à final da prova com o italiano Jannick Sinner, número 31 do mundo, que se impôs ao cazaque Alexander Bublik, também em dois parciais, por 7-6 (7) e 6-4.