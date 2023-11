Medvedev nas meias-finais e Alcaraz sonha

Daniil Medvedev, nº 3 do Mundo e campeão das ATP Finals em 2020, é o primeiro tenista apurado para as meias-finais do certame de elite do ténis masculino, que este ano volta a ‘celebrar-se’ em Turim, Itália. Ontem, somou a segunda vitória seguida em dois sets no Grupo Vermelho, desta feita diante do alemão Alexander Zverev (7º), por 7-6(7) e 6-4. “Sempre que ganho um encontro na fase de grupos deste torneio acabo por vencer os três”, brincou o russo de 27 anos.

Medvedev garante uma vaga no top 4 enquanto o espanhol Carlos Alcaraz (2º) também ainda sonha com uma, depois de ontem ter batido o russo Andrey Rublev (5º), pelos parciais de 7-5 e 6-2. O espanhol é o terceiro jogador, com menos de 21 anos e desde 2000, a vencer pelo menos 10 encontros contra um top 10 numa só temporada. * J.M. EM TURIM