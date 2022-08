Medvedev, número um mundial, eliminado por Kyrgios no Masters 1000 de Montreal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista russo Daniil Medvedev, número um do ranking mundial, foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, depois de ser derrotado pelo australiano Nick Kyrgios.

Medvedev, que se estreou na prova depois de ficar isento na primeira ronda, foi batido pelo 37.º da hierarquia mundial pelos parciais de 6-7 (2-7), 6-4 e 6-2, num encontro que teve a duração de duas horas.

Nos oitavos de final, Kyrgios, que somou o seu oitavo triunfo consecutivo depois da derrota na final de Wimbledon frente a Novak Djokovic, vai defrontar o seu compatriota Alex De Minaur, 21.º do mundo.