Medvedev sofre derrota inesperada na ATP Cup

A Rússia, campeã em título da ATP Cup, entrou ontem com uma vitória (2-1 diante da França) na edição deste ano, que abre o calendário do circuito masculino em 2022, apesar da surpreendente derrota de Daniil , nº2 mundial, diante do francês Ugo Humbert (35º), por 6-7(5), 7-5 e 7-6(2).

Medvedev acabou por se ‘redimir’ em pares, vencendo o encontro decisivo ao lado de Roman Safiulin, que já tinha ganho o seu singular.

Numa jornada de surpresas, as favoritas Itália e Alemanha também perderam na estreia na prova, respetivamente diante da Austrália e Grã Bretanha, ambas por 2-1.

Djokovic tem de se decidir

Na Austrália, segue a novela relacionada com a participação (ou não) de Novak Djokovic no Open da Austrália. O sérvio não está vacinado e terá de fazê-lo se quiser jogar.

“Ainda temos alguns voos charter a vir para cá até ao fim desta semana. No que diz respeito ao Novak, vamos ter uma ideia bem mais clara do que se vai passar nos próximos dias porque está a começar a ficar tarde para jogar. Ainda há algumas questões para resolver e penso que isso vai acontecer nos próximos dias”, afirmou Craig Tiley, diretor da prova.