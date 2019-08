Medvedev vence o seu primeiro Masters 1000 em Cincinnati

O tenista russo Daniil Medvedev venceu no domingo o torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos, conquistando o seu primeiro Masters 1000 após vencer o belga David Goffin na final por 7-6 (7-3) e 6-4.Depois de perder, consecutivamente, as finais de Washington e Montreal, o oitavo jogador do ranking ATP impôs-se ao 19.º para garantir o título mais importante da sua carreira, aos 23 anos.Nas meias-finais, Medvedev tinha afastado o número um do mundo, o sérvio Novak Djokovic, impondo-se por 3-6, 6-3 e 6-3.Horas antes, a norte-americana Madison Keys, 18.ª do ranking mundial, venceu a final feminina ao impôr-se à veterana russa Svetlana Kuznetsova, 153.ª, por 7-5 e 7-6 (7).A atleta de 24 anos precisou de uma hora e 44 minutos para bater a surpreendente rival, recuperando para os Estados Unidos o cetro que havia sido vencido pela última vez pela compatriota Serena Williams, em 2015.