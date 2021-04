Meia-final do Challenger de Oeiras entre Oliveira e Cachin adiada devido à chuva

A meia-final entre o tenista português Gonçalo Oliveira e o argentino Pedro Cachin foi adiada devido à chuva, que interrompeu o encontro do Oeiras Open II, que se está a disputar no Complexo Desportivo do Jamor.

Oliveira, número 296 do ranking ATP, vencia o primeiro set (5-4) e preparava-se para servir para fechar, quando a chuva obrigou à paragem, ao fim de 37 minutos, do desafio referente ao torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour.

O jogador natural do Porto, de 26 anos, e o adversário, 336.º colocado na hierarquia mundial, regressam no domingo, em hora ainda a definir, ao Centralito do Jamor para decidir o segundo finalista do Oeiras Open II.

Já apurado para o desafio decisivo está o também português Nuno Borges (378.º ATP), que derrotou hoje o compatriota Gastão Elias, em três sets, por 3-6, 6-3 e 6-3, para discutir, pela primeira vez na carreira, o título de um challenger.