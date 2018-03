João Sousa foi esta terça-feira eliminado na 3.ª ronda do Masters 1000 de Indian Wells, ao perder com Milos Raonic em três sets (5-7, 6-4 e 2-6).Depois do brilharete diante de Alexander Zverev, número 5 do Mundo, na ronda anterior, o melhor tenista português de sempre não conseguiu bater o canadinho, atual 38.º do ranking ATP e um antigo top'5 da hierarquia.