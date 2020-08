Milos Raonic reaparece gordo e já há quem diga que comeu um elefante

A foto em que se vê Milos Raonic com uma proeminente barriga, publicada por Diego Schwartzman depois de um treino com o canadiano nas Bahamas, está a deixar o mundo do ténis boquiaberto. O já de si possante jogador ganhou muito peso durante a pausa motivada pela pandemia.





Raonic, de 29 anos, é o atual 30.º do Mundo, tem 1,98 metros e faz do serviço a sua principal arma. Resta saber se, com este peso, o seu poderoso saque será suficiente para levar de vencida os adversários no US Open, onde o canadiano é um dos cabeças-de-série.







O argentino Mariano Zabaleta perguntou o que teria comido Raonic durante a quarentena e a resposta veio do italiano Fabio Fognini: "Um elefante".