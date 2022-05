«Miserável, a abarrotar e infestada de ratos»: ingleses descrevem prisão onde está Boris Becker

Boris Becker, condenado esta sexta-feira a dois anos e meio de prisão por ter sido considerado culpado num processo de bancarrota, vai começar a cumprir a pena na prisão de Wandsworth, em Londres, que o 'Daily Mail' descreve como "em ruínas, sobrelotada e infestada de ratos"."Uma prisão miserável, a abarrotar com mais de 1.300 prisioneiros, descrita habitualmente como uma das piores do Reino Unido", pode ler-se numa publicação deste sábado do diário britânico, que acrescenta que a violência é um problema comum, tendo sido registado, em 2020/21, quase um ataque por dia.Chris Atkins, cineasta que em 2012 foi condenado e cumpriu pena em Wandsworth, descreveu a experiência. "As pessoas gritam, batem [nas celas], riem, choram, discutem, lutam, uivam, grunhem... é como se alguém tivesse feito o 'download' de todos os efeitos sonoros e os estivesse a usar de uma só vez".Ainda segundo o 'Daily Mail', um relatório do Inspetor Chefe de prisões, Charlie Taylor, revelou que Wandsworth está "arruinada pelo consumo de droga e por problemas de saúde mental, onde os presos, desesperadamente entediados, passam mais de 22 horas por dia em celas em ruínas".