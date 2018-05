Continuar a ler

"Fiquei muito surpreendida, porque um dia comentei que gostava de uma determinada massa e molhos suíços e ele enviou-me para casa, de uma marca da qual ele embaixador", confessou Mladenovic, que admite ter revelado esses seus gostos a Federer durante a International Premier Tennis League, competição na qual ‘Kiki’ e Roger eram companheiros de equipa.



O suíço não se esqueceu da francesa de 25 anos, que não só se mostrou sensibilizada com o gesto como deu uso à massa. "Utilizei os ingredientes que ele me mandou para cozinhar uma lasanha e ficou fabulosa", admitiu a gaulesa, antiga nº 1 mundial de duplas, que só não revelou se o seu namorado Dominic Thiem também chegou a provar... "Fiquei muito surpreendida, porque um dia comentei que gostava de uma determinada massa e molhos suíços e ele enviou-me para casa, de uma marca da qual ele embaixador", confessou Mladenovic, que admite ter revelado esses seus gostos a Federer durante a International Premier Tennis League, competição na qual ‘Kiki’ e Roger eram companheiros de equipa.O suíço não se esqueceu da francesa de 25 anos, que não só se mostrou sensibilizada com o gesto como deu uso à massa. "Utilizei os ingredientes que ele me mandou para cozinhar uma lasanha e ficou fabulosa", admitiu a gaulesa, antiga nº 1 mundial de duplas, que só não revelou se o seu namorado Dominic Thiem também chegou a provar...

Kristina Mladenovic, antiga top 10 mundial de singulares e uma das melhores jogadoras de pares do Mundo – ganhou a última edição do Open da Austrália ao lado de Timea Babos –, é a atual namorada do austríaco Dominic Thiem, 8º do ranking ATP, mas o seu ídolo é outro jogador do top 10: Roger Federer.A francesa, que já mostrou por diversas vezes de forma pública a sua admiração pelo campeoníssimo suíço, revelou aos jornalistas em vésperas de Roland Garros que já teve a honra de receber uma série de presentes um pouco... diferentes do vencedor de 20 títulos do Grand Slam: trata-se... de uma marca de massa específica, da qual Mladenovic é fã e Federer é embaixador.

Autor: José Morgado