Monfils é eliminado no Open Austrália e vai às lágrimas: «Peço um pouco de clemência»

O francês Gael Monfils não conseguiu evitar e foi às lágrimas na sala de imprensa, depois de perder com o finlandês Emil Ruusuvuori, por 3-6, 6-4, 7-5, 3-6 e 6-3, no Open da Austrália. O tenista, 11.º no ranking mundial, não ganhou qualquer um dos sete encontros que disputou desde o regresso do ténis à atividade, após a paragem por causa da pandemia.





"Gostava de sair deste pesadelo", disse o jogador, em francês, sem conter as lágrimas. "Vou dizer aquilo que a minha mãe me diz: 'tens de continuar a treinar, as coisas vão melhorar'.""Não tenho confiança, sinto-me mal. Jogo mal, não consigo servir, não consigo bater uma direita, falho, estou seis metros atrás da linha e mando a bola à rede. Porquê? Não sei. Por muitas coisas, tenho as minhas razões. Sou honesto, digo que não tenho confiança, isto vai levar o seu tempo", reconheceu o tenista, de 34 anos.Depois, pediu paciência e "clemência": "Sinto-me julgado e peço um pouco de clemência. Sim, perdi muito. Tento, trabalho mas não consigo. Gostava de me levantar e de dizer que este pesadelo terminou, mas estou aqui. Se acontecer outra vez para a semana começarei de novo, não sei quando isto vai terminar. Quando uma pessoa cai, não atirem sobre ela."