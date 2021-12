O mundo do ténis e o desporto espanhol chora este sábado a morte de Manuel 'Manolo' Santana, antigo número 1 mundial de ténis em 1965 e vencedor do Rolland Garros (1961 e 1964), US Open (1965) e Wimbledon (1966).De acordo com o jornal espanhol 'Marca', a antiga figura do ténis espanhol faleceu este sábado, aos 83 anos de idade, em casa (em Marbelha, Espanha) depois de ter sido uma indisposição após terminar uma refeição.O antigo tenista espanhol sofria de Parkinson.