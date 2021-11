Muguruza bate Badosa e é a primeira finalista das WTA Finals

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A espanhola Garbiñe Muguruza impôs-se esta terça-feira à compatriota Paula Badosa, com um duplo 6-3, e é a primeira tenista a assegurar a presença no derradeiro encontro das WTA Finals.

Foi a primeira vez, desde que o torneio teve início, em 1972, que duas espanholas disputaram o acesso à final, com Muguruza a 'imitar' a compatriota Arantxa Sánchez Vicario, a única espanhola até hoje a disputar o derradeiro encontro da competição - foi finalista derrotada, pela alemã Steffi Graf, em 1993.

Em Guadalaraja, Muguruza (sexta pré-designada), de 25 anos, precisou de uma hora e 26 minutos para ultrapassar Badosa (sétima pré-designada), e garantir a presença no derradeiro duelo, no qual irá encontrar a estónia Anett Kontaveit ou a grega Maria Sakkari.

A competição realizada no piso rápido da cidade mexicana é a última da temporada e reúne as oito melhores tenistas do ano.