Mundo do ténis presta homenagem na despedida de Ashleigh Barty

As reações à inesperada retirada da tenista Ashleigh Barty, aos 25 anos, surgem de todo o mundo e prestam homenagem à australiana, campeã de três torneios do Grand Slam e líder do ranking mundial há 119 semanas.

Desde outras jogadores do WTA Tour, passando pelo próprio circuito, até jogadores do ATP, como o escocês Andy Murray, também detentor de três 'majors', fizeram questão de lamentar a decisão de arrumar as raquetas para "conquistar outras coisas na vida", como revelou em entrevista à amiga e antiga tenista Casey Dellacqua, divulgada terça-feira nas redes sociais.

"Por todas as jovens que te veneraram, por todos nós a quem inspiraste, pelo teu amor à modalidade, obrigada Ashleigh Barty, pela incrível marca que deixaste dentro e fora do 'court' e nos nossos corações", publicou o WTA, enquanto Murray escrevia sentir-se "feliz por Barty e triste pelo ténis. Que jogadora".

Já a romena Simona Halep, antiga número um mundial, reconheceu ter sido surpreendida pelo anúncio da australiana, a quem aproveitou para colocar, através do Twitter, uma questão sobre o seu futuro.

"'Ash', que posso dizer. Sabes que estou de lágrimas nos olhos, certo? Minha amiga, vou sentir a tua falta no Tour. Foste diferente, especial, e partilhámos alguns momentos fantásticos. O que se segue? Campeã do 'Grand Slam' no golfe? Sê feliz e aproveita ao máximo a tua vida", lançou em jeito de desafio a Barty, adepta e praticante de golfe que chegou inclusivamente a ganhar um torneio, durante a pandemia, quando optou por não jogar ténis.

Enquanto o seu compatriota Dylan Alcott descreveu "Ash Barty, uma jogadora fantástica, mas uma pessoa ainda melhor, campeã em todos os sentidos", a checa Petra Kvitova não poupou elogios à antiga adversária, com quem travou 10 intensos duelos, seis dos quais decididos em três 'sets', ficando o confronto direto empatado (5-5).

"'Ash', não tenho palavras... Na realidade, estás a demonstrar a tua verdadeira classe ao deixar o ténis desta forma bonita. Sinto-me tão feliz por ter partilhado o 'court' contigo... o ténis nunca mais será o mesmo sem ti. Admiro-te como jogadora e como pessoa. Desejo-te só o melhor", partilhou no Twitter a também antiga líder do 'ranking' WTA.

A norte-americana Madison Keys destacou a "incrível jogadora, mas, mais importante, uma das pessoas mais simpáticas do Tour", ao passo que Shelby Rogers enalteceu "a lenda" em que se tornou a tricampeã do 'Grand Slam' (Roland Garros em 2019, Wimbledon em 2021 e Open da Austrália já este ano). "Uma inspiração incrível dentro e fora do 'court'. Um dos melhores seres humanos que já conheci. A nossa número 1! A melhor sorte 'Ash' Barty".