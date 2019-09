Nacional Absoluto: Duplo vice-campeão nacional quer subir nível e ser candidato

Foi uma jornada longa a que ditou o arranque dos quadros principais de singulares do Campeonato Nacional Absoluto/Taça Guilherme Pinto Basto, que a Federação Portuguesa de Ténis está a organizar na Quinta Magnólia, no Funchal, em colaboração com a Associação de Ténis da Madeira.



Francisco Cabral entrou com o pé direito. O vice-campeão nacional em 2015 e 2016 (perdeu as finais para João Domingues e João Monteiro, respetivamente), um portuense de 23 anos, derrotou Illia Stoliar por 6-4 e 7-5 no duelo mais aguardado da jornada.



Detentores de serviços velozes, os dois estiveram "taco a taco" do primeiro ao último ponto e em especial no segundo parcial, em que o menos cotado foi o primeiro a quebrar e procurou levar avante o ataque a um terceiro set antes de ser quebrado de volta e ser derrotado em duas partidas.



O objetivo principal — vencer — foi conseguido, mas o jogador do Centro de Alto Rendimento não saiu do court satisfeito. «Jogar contra pessoas que nos dão pouco ritmo é sempre complicado porque ou estamos afinados e as coisas correm bem ou facilmente se complicam, como foi o caso. Ele jogou bem, eu sinceramente não joguei o meu melhor ténis, longe disso, mas é preciso saber jogar assim, saber jogar a ganhar mal, e o primeiro objetivo está cumprido», admitiu Francisco Cabral.



As duas finais disputadas em anos consecutivos fazem de Francisco Cabral um dos jogadores mais experientes da prova, mas a fase que atravessa está longe de ser a melhor da carreira e, por isso, apesar de continuar a apontar o título como o objetivo da semana, prefere concentrar-se apenas no próximo desafio.



«Tenho de melhorar a cada treino, a cada jogo e continuar a recuperar confiança. Claro que quero ser o campeão mas primeiro ainda tenho o jogo da próxima ronda, e depois eventualmente o seguinte e assim sucessivamente», disse com realismo.



Este foi um dos oito encontros de singulares masculinos a começarem e terminarem na jornada desta segunda-feira — o único sob os holofotes dos recém remodelados courts de piso rápido da Quinta Magnólia.



Bem mais cedo, nos primeiros duelos do dia, Tiago Torres (6-0 e 6-3 a João Henrique Câmara) e Daniel Batista (6-1 e 6-4 contra Miguel Gomes) também venceram, marcando encontro nos oitavos de final com João Guerra e Frederico Gil, respetivamente.



Valentin de Carvalho (6-4, 4-6 e 6-0 a Sebastião Cortez), Bernardo Roque (6-0 e 6-1 perante Guilherme Marques), Bernardo Branco Teixeira (6-1 e 6-3 sobre Pedro Alves), Fernando Gouveia (6-0 e 6-4 versus Nuno Bernardino) e João Graça (que venceu Gustavo Pelixo por 6-1 e 6-2) completam a lista de tenistas da jornada no que ao quadro masculino diz respeito.



Nesta segunda-feira iniciou-se também a competição feminina. Quer Sara Neto (6-0 e 6-1 a Catarina Coelho, que jogou praticamente em casa), quer Ana Filipa Santos (6-2 e 6-0 contra Inês Esteves) venceram facilmente. A diferença está no número de rondas que avançam: enquanto a tenista do Clube de Ténis do Estoril passou aos quartos de final, onde terá como próxima adversária a bicampeã em título e grande favorita Francisca Jorge, a jogadora do Clube de Ténis do Paço do Lumiar tornou-se na primeira a inscrever o nome nas meias-finais, uma vez que a adversária seguinte — Inês Murta, segunda pré-designada — está lesionada e teve de desistir da prova.



Aos 23 anos, Ana Filipa Santos está a viver mais um ano de sucesso pessoal quer dentro (estreou-se na Fed Cup e prepara-se para jogar pela primeira vez um torneio de 60.000 dólares), quer fora do court (está a terminar a tese de mestrado) e isso transparece para o seu discurso. «Estou a desfrutar do meu jogo e a sentir-me confiante, o que não acontecia há algum tempo, e sinto que estou a trabalhar bem», declarou.



Quanto à ausência daquela que seria a próxima adversária, e que descreve como «uma grande amiga», a jogadora de Santiago do Cacém revelou-se naturalmente «triste» pela notícia que recebeu mas não escondeu a satisfação por já estar nas meias-finais, um resultado que lhe permite igualar a prestação da temporada transata.