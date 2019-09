Nacional Absoluto: Final inédita com irmãs Jorge; Gil e Cabral discutem título

As irmãs Francisca Jorge e Matilde Jorge vão discutir o título feminino, enquanto a decisão masculina colocará frente a frente Frederico Gil e Francisco Cabral, em finais marcadas para amanhã (sábado), na Quinta Magnólia, no Funchal, onde irá concluir-se o Campeonato Nacional Absoluto / Taça Guilherme Pinto Basto, organizado pela Federação Portuguesa de Ténis e pela Associação de Ténis da Madeira.



As finais de singulares do Campeonato Nacional Absoluto ficaram definidas esta sexta-feira e para além do emparelhamento entusiasmante que prometem também garantem a entrada na história para a maioria dos protagonistas.



No quadro feminino, confirmou-se o favoritismo das intervenientes: na reedição da final do último ano (e da meia-final de 2017), Francisca Jorge voltou a ser mais forte do que Maria Inês Fonte e venceu por 6-4 e 6-1 para chegar pela terceira vez consecutiva à decisão, ficando a um passo de fazer o tricampeonato. A n.º1 portuguesa foi mais sólida em quase todos os momentos e depois de um início nervoso de parte a parte, com várias quebras de serviço e um início mais equilibrado, descolou no marcador para somar mais uma vitória em parciais diretos.



Na análise ao encontro, a bicampeã nacional concordou que o nervosismo desempenhou um papel fundamental no arranque da meia-final. «O primeiro set demonstrou que estávamos as duas bastante nervosas, até porque treinamos juntas no CAR há dois anos e já nos conhecíamos muito antes. Acho que consegui ser um bocadinho superior, também tive sorte nalguns pontos importantes e na parte final fui mais consistente. Depois no segundo set ela perdeu um bocadinho o ânimo, eu fui mais forte, mantive-me concentrada e consegui levar a melhor», declarou.



E porque no outro lado do campo estará Matilde Jorge, independentemente da campeã, a final de 2019 será histórica: desde que a FPT faz registos fidedignos, será a primeira decisão a colocar frente a frente duas irmãs (e calcula-se que seja a primeira da história em Portugal).



Com apenas 15 anos, a mais nova das irmãs vimaranenses melhorou significativamente o nível de jogo em relação ao duelo anterior e impôs-se com os parciais de 6-3 e 6-3 a Ana Filipa Santos, tenista natural de Santiago do Cacém que pelo segundo ano consecutivo disputou as meias-finais, no ano em que se estreou a representar Portugal na Fed Cup.



«Estive bastante bem durante todo o encontro. Consegui ser superior e a Ana Filipa também falhou um bocadinho, o que fez com que eu ganhasse alguns pontos importantes. Estava a sentir-me confiante no serviço e a servir muito bem, o que também ajudou», analisou Matilde Jorge no final daquele que foi o seu segundo encontro de singulares neste Campeonato (tinha ficado isenta da eliminatória inaugural por ser uma das cabeças de série).



Sobre a final, Francisca prometeu que «apesar de gostarmos muito uma da outra, termos uma boa relação e querermos sempre que a outra ganhe quando está a jogar, amanhã vamos defrontar-nos e por isso não há hipóteses, é para ganhar». A irmã mais nova concorda: «É sempre difícil jogar contra a "Kika", mas vou dar o meu melhor. O objetivo é sempre ganhar, não venho aqui para chegar aos quartos ou às meias ou à final».



Quanto ao título masculino, colocará frente a frente dois jogadores que sabem o que é disputar a final do Campeonato Nacional Absoluto: vice-campeão em 2015 (perdeu para João Domingues) e em 2016 (foi derrotado por João Monteiro), Francisco Cabral ganhou o direito a lutar mais uma vez pelo título graças à vitória por 6-4 e 6-4 sobre Tiago Cação, o segundo cabeça de série que tal como ele integra o CAR.



Na outra meia-final, também discutida entre amigos, Fred Gil confirmou o estatuto de primeiro cabeça de série ao derrotar Fábio Coelho, por 6-4 e 6-2, para chegar à final pela sexta vez na carreira. Aos 34 anos, o sintrense procura o quarto título de campeão, depois das vitórias nos anos de 2004, 2006 e 2007 (perdeu as finais de 2005 e 2017).



O ex-número 62 ATP deixou muito elogios à exibição e à evolução do adversário, com o qual tem criado uma relação de amizade e trabalho ao longo dos últimos meses, e fez uma antevisão à final deste sábado: «O Francisco Cabral tem um bom serviço e uma boa resposta, sobretudo de esquerda. Normalmente o meu jogo encaixa bem no dele e sinto-me bem, a fazer uma boa época, com bons resultados, mas cada encontro é um encontro e agora tenho de tentar recuperar o máximo possível para amanhã dar tudo e continuar este meu trabalho».



Já o portuense, não escondeu a satisfação por estar de volta à final três anos depois: «Sinceramente, antes do encontro começar estava bastante nervoso e estou muito contente por estar novamente nesta fase. Amanhã vou entrar em campo para mais uma batalha e vou estar lá para ganhar».



A final de singulares femininos joga-se a partir das 11h30, a de singulares masculinos às 15h00 (com transmissão em direto na RTP Madeira e provavelmente RTP 2) e as de pares, femininos e masculinos, não antes das 16h30, em simultâneo.