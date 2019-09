Nacional Absoluto: Francisca Jorge e Fred Gil campeões nacionais de 2019

Francisca Jorge e Frederico Gil conquistaram hoje (sábado) o Campeonato Nacional Absoluto / Taça Guilherme Pinto Basto, na Quinta Magnólia, no Funchal, um torneio organizado pela Federação Portuguesa de Ténis e pela Associação de Ténis da Madeira, com 19.280 euros em prémios monetários.



Numa final feminina histórica por ser (provavelmente) a primeira entre irmãs, Francisca Jorge, de 19 anos e 1.ª cabeça de série, derrotou Matilde Jorge, de 15 anos e 4.ª pré-designada, por 6-3 e 6-0.



Numa final masculina que trouxe um aliciante confronto de gerações, Fred Gil, de 34 anos e primeiro cabeça de série, levou a melhor sobre Francisco Cabral, de 22 anos e beneficiário de um convite (‘wild card’) da organização, por 6-3 e 6-3.



Para Francisca Jorge foi o seu terceiro título consecutivo, com a curiosidade de todos terem sido conquistados em regiões diferentes do país: em 2017 na Quinta da Beloura (Sintra), em 2018 no Clube de Ténis do Porto e em 2019 no Funchal, onde o torneio se jogou pela primeira vez. ‘Kika’ também já ganhou assim títulos nacionais em dois pisos diferentes, dado que na Quinta Magnólia jogou-se em hardcourts pela primeira vez desde o Campeonato Nacional Absoluto de 2005.



«Três anos já é qualquer coisa de especial e vou tentar conquistar muitos mais», disse a tricampeã nacional, do Clube de Ténis de Guimarães, que está neste momento a jogar a final de pares ao lado da sua irmã, frente a Inês Fonte e Ana Filipa Santos.



Para Fred Gil foi o seu quarto título de campeão nacional mas o primeiro desde 2007. O jogador do Clube de Ténis D. Nuno (Castelo Branco) tinha ganho o seu primeiro título em 2004, também na Região Autónoma da Madeira, mas no Porto Santo. Voltou a ganhar em 2006 e 2007. Perdera as finais de 2005 e 2018 e regressou aos triunfos. Também ele tem títulos em dois pisos distintos.





«É especial sim, não sei o que se passa mas sei que gosto muito de jogar na Madeira, desde que vi cá jogar um torneio internacional juvenil, e ser campeão nacional era um dos meus objetivos para este ano, o outro é regressar ao top-300 do ranking mundial», disse o antigo finalista do Estoril Open, ex-n.º62 no ranking mundial ATP, que esta semana surge em 364.º e aproxima-se do tal top-300 depois de dois títulos conquistados este ano em torneios a contar para o ranking mundial, em Idanha-a-Nova e São Brás de Alportel.Ao ganhar quatro títulos de campeão nacional, Fred Gil junta-se a nomes históricos do ténis nacional como Rui Machado, Emanuel Couto, Nuno Marques, Pedro Cordeiro e Eduardo Ricciardi.À sua frente na lista dos mais titulados só tem agora João Cunha e Silva (5), José Vilela (5), Alfredo Vaz Pinto (7) e José Roquette (14).Francisco Cabral estava na final pela terceira vez. Em 2015 perdeu com João Domingues e em 2016 com João Monteiro. O talentoso tenista do Clube de Ténis do Porto está agora a jogar a final de pares masculinos ao lado de Paulo Fernandes, frente a Manuel Gonçalves e Tiago Cação.