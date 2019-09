Nacional Absoluto: Todos os favoritos em meias-finais entre amigos

Os favoritos vão jogar amanhã (sexta-feira) as meias-finais do Campeonato Nacional Absoluto / Taça Guilherme Pinto Basto, que a Associação de Ténis da Madeira (ATMAD) e a Federação Portuguesa de Ténis (FPT) estão a organizar na Quinta Magnólia, no Funchal, com 18.280 euros em prémios monetários.



Já são conhecidos todos os semifinalistas dos quadros principais de singulares da prova rainha do ténis português, que culmina no sábado com a realização dos encontros decisivos e temos três dos quatro primeiros cabeças-de-série nas meias-finais femininas e masculinas.



À procura do quarto título de campeão nacional, Fred Gil deu muito poucas hipóteses ao sonho de Tiago Torres, uma das grandes figuras dos primeiros dias de prova e que em tempos lhe tinha prometido uma "luta". Principal candidato, o sétimo melhor jogador português no ranking mundial (364.º no ATP Tour) entrou com o pé esquerdo em ambos os sets, mas não tardou a recuperar o break de atraso e com reações rápidas cortou pela raiz os ataques do adversário que, aos 17 anos, está no primeiro ano de júnior. 6-2 e 6-2 foram os parciais da vitória.



O próximo adversário de Frederico Gil será Fábio Coelho, pelo que a meia-final da metade superior do quadro será um verdadeiro duelo de amigos: o sintrense, de 34 anos, foi o grande ídolo de infância do oliveirense, que aos 19 anos continua a olhar para ele como uma figura a seguir — mas agora também como parceiro de treinos. Quarto cabeça de série, o jovem da Escola de Ténis da Maia não perdeu tempo e derrotou Paulo Fernandes por 6-1 e 6-0.



Em jeito de antevisão a uma meia-final com um grande significado, Fábio Coelho afirmou que «a pressão vai estar toda do lado do Fred, porque é o melhor classificado e tem todo o historial a favor dele, mas eu vou fazer de tudo para ganhar. Não quero ser corpo presente, quero mostrar que estou lá para lutar pela vitória».



Há cerca de um mês, no primeiro de dois torneios internacionais em Sintra, os dois estiveram frente a frente pela primeira vez. E agora o mais novo espera conseguir transformar essa experiência numa vantagem para a meia-final desta sexta-feira: «Esse duelo serviu muito para eu conseguir desbloquear-me e ter uma primeira impressão de como é que é o jogo dele. Treinamos muitas vezes mas não é a mesma coisa que em jogo. Ele conhece-me muito bem e eu a ele, sabemos os pontos fortes um do outro e por isso desta vez vou tentar jogar de forma diferente. Acredito que estou perto desse nível e que posso morder-lhe os calcanhares e conseguir mais um bom resultado».



Curiosamente, ditaram o sorteio e as conjugações de vitórias dos primeiros dias que a segunda e última meia-final também coloque frente a frente dois amigos... E parceiros de treinos.



Tiago Cação, segundo cabeça-de-série, entrou mal mas conseguiu superar momentos mais adversos para deixar para trás o campeão nacional de juniores, Manuel Gonçalves, com os parciais de 1-6, 6-3 e 6-4 e vai medir forças com Francisco Cabral, que deixou pelo caminho José Ricardo Nunes por 6-2 e 6-2.



Quer Tiago Cação, quer Francisco Cabral fazem parte da equipa do Centro de Alto Rendimento e já mediram forças em quatro ocasiões no circuito internacional, mas curiosamente nunca em piso rápido — a superfície em que se joga este Campeonato Nacional Absoluto (pela primeira vez desde 2005, em Évora).



Na competição feminina, em que haverá uma estreante em finais do Campeonato Nacional Absoluto, verifica-se uma situação semelhante: na jornada de quarta-feira, Francisca Jorge (primeira cabeça-de-série) e Maria Inês Fonte (terceira) venceram os respetivos encontros para marcarem uma reedição da final da edição transata para as meias-finais deste ano. Também em 2017 tinham medido forças nas meias-finais, sempre com vitórias para a bicampeã nacional.



Esta quinta-feira, a ação em singulares limitou-se a um encontro: Matilde Jorge foi a última jogadora a estrear-se nesta edição do Campeonato Nacional Absoluto e, um ano depois de ter chegado aos quartos-de-final (fase a que este ano chegou sem jogar, fruto do estatuto de quarta cabeça-de-série), foi um passo mais longe graças ao triunfo sobre Madalena Amil, por 6-4 e 6-2.



A jovem vimaranense, irmã de Francisca Jorge, procura o terceiro título de campeã nacional do ano, depois de ter vencido as provas dos escalões de sub-16 e sub-18. Todas estas vitórias fazem-na reunir sobre si cada vez mais favoritismo, facto que a própria assumiu ter «atrapalhado» ligeiramente a entrada na competição.



«Entrei muito nervosa porque queria ganhar e as expectativas eram altas, o que fez com que ainda ficasse mais nervosa. Mas no primeiro set comecei bem e consegui ficar por cima, só que relaxei um pouco e isso fez com que o encontro ficasse mais equilibrado. Depois consegui perceber que precisava de estar mais focada e que não podia relaxar», analisou, antes de prometer dar «o meu melhor» frente a Ana Filipa Santos, que foi a primeira a inscrever o nome nas meias-finais.