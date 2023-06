Nadal afastado por cinco meses

Hola a todos. Como sabéis anoche tuve una intervención quirúrgica. Todo ha ido bien y la artroscopia fue en el tendón del psoas izquierdo que me ha tenido apartado de la competición desde enero. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 3, 2023

Rafael Nadal não irá competir nos próximos cinco meses, anunciou este sábado o tenista, de 37 anos, que partilhou detalhes da intervenção cirúrgica realizada sexta-feira e agradeceu o apoio dos fãs através das redes sociais."Olá a todos, como sabem, ontem à noite fiz uma cirurgia e correu tudo bem. A artroscopia foi no tendão psoas esquerdo que me manteve fora de competição desde janeiro. Também foi regularizada uma lesão antiga no labrum do meu quadril esquerdo, o que irá, com certeza, ajudar na melhor evolução do tendão", escreveu o espanhol."Vou começar a reabilitação funcional progressiva imediatamente e o processo de recuperação normal é de 5 meses, se tudo correr bem. Uma vez mais, obrigado por todo o apoio que me têm mostrado e que me mostram todos os dias. Hoje que também é o meu aniversário. Não no lugar desejado ou sonhado, embora obrigado de qualquer maneira", concluiu.