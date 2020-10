Nadal arrasou McDonald e o Burger King não resistiu: «Ainda deves estar com fome»

O norte-americano McKenzie McDonald não tem, pelo menos que se conheça, qualquer relação ou ligação à cadeia de 'fast food' McDonald's, mas a sua derrota de quarta-feira no torneio de Roland Garros, diante de Rafa Nadal, foi aproveitada da melhor forma pelo Burger King, provavelmente a principal 'rival' no que à comida rápida diz respeito.





Assim, pouco depois do final da partida, a conta francesa do Burger King no Twiter partilhou uma imagem do 'score' final da partida e anexou a mensagem "Rafa Nadal, provavelmente ainda deves estar com fome". Uma mensagem que indiretamente aponta para que as refeições no McDonald's serão menos satisfatórias do que no Burger King...Não tomamos partido, mas a verdade é que a estratégia surtiu efeito, já que o 'tweet' se tornou viral, levando a mais de 23 mil partilhas e 86 mil 'likes'.