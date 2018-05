Rafael Nadal avançou esta quinta-feira para os quartos-de-final do Masters 1000 de Roma, ao vencer o jovem canadiano Denis Shapovalov (29.º ATP), por 6-4 e 6-1.O espanhol de 31 anos, atual número 2 do ranking mundial, terá agora pela frente o italiano Fabio Fognini.Entretanto, o argentino Martin del Potro (6.º ATP) desistiu do duelo frente a David Goffin (10.º ATP), devido a um problema na virilha.

Autor: Diogo Jesus