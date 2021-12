Nadal com viagem à Austrália em risco

Rafael Nadal, que no último fim de semana regressou à competição em Abu Dhabi (com duas derrotas) após recuperar de uma lesão no pé direito, revelou ontem ter testado positivo para a Covid-19, situação que compromete a sua viagem para a Austrália (agendada para dia 29) e coloca em causa a participação no primeiro Grand Slam de 2022 (17 a 30 janeiro).

Entretanto, a organização da prova revelou que não aceita certificados de vacinação de tenistas inoculados com a Sputnik, vacina russa que não é reconhecida nem pela Organização Mundial de Saúde, nem pela Agência Europeia do Medicamento. Os tenistas russos (e não só) ficam em risco…