Nadal diz que Rublev é o jogador em melhor forma no grupo das ATP Finals

O espanhol Rafael Nadal considerou esta sexta-feira que o russo Andrey Rublev, o seu primeiro adversário nas ATP Finals, é "o tenista em melhor forma" no grupo Londres'2020, que integra também Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas.

"Rublev é quem está em melhor forma, foi o jogador que ganhou mais torneios durante todo o ano", disse Nadal em conferência de imprensa, antevendo um início de competição "muito difícil".

Nadal, número dois mundial, que defrontará o russo, oitavo da hierarquia, no domingo, considerou que os outros dois adversários do grupo - o austríaco Dominic Thiem, terceiro do ranking ATP, e o grego Stefanos Tsitsipas, sexto - são também muito fortes.

"Thiem está a ter um ano muito bom e Tsitsipas também. É um grupo complicado, mas não podemos esperar outra coisa, isto é o Masters", afirmou.

O espanhol mostrou-se feliz por disputar a competição, que decorre na O2 Arena de Londres e com os jogadores a permanecerem numa 'bolha' para minimizar riscos de contágio do novo coronavírus.

"As condições são diferentes. Temos muita sorte em podermos continuar a jogar ténis. Só posso agradecer a todos os que trabalham para nos proporcionar as condições para podermos fazê-lo, numa altura em que a situação é complicada. Não nos podemos queixar", disse.

No grupo Tóquio1970, ficaram integrados o sérvio Novak Djokovic, líder da hierarquia, o russo Daniil Medvedev, quarto do ranking, o alemão Alexander Zverev, sétimo, e o argentino Diego Schwartzman, nono da classificação mundial, que conseguiu lugar na competição devido à ausência, por lesão, do suíço Roger Federer.

A competição, que no próximo ano deverá decorrer na cidade italiana de Turim, reúne os oito melhores tenistas mundiais e marca o final da temporada.