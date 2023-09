Nadal diz ser diferente de Djokovic: «É por isso que ele é o melhor e conseguiu o que venceu»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafael Nadal, espanhol de 37 anos que tem 22 títulos de Grand Slam, falou pela primeira vez do recente 24.º título de Grand Slam de Novak Djokovic e considerou que o sérvio viveria frustrado se não conseguisse bater o recorde de Majors. "É possível viver frustrado com 22 títulos de Grand Slam. Djokovic vive essas coisas muito mais intensamente que eu. Para ele seria uma frustração maior [não bater o recorde de Slams]. Eu não vivo as coisas assim. Mas é por isso que ele é o melhor e conseguiu o que venceu."

Nadal baixou ainda as expectativas dos fãs para o regresso em 2024. "Quero voltar a ser competitivo. A esperança não é voltar e ganhar Austrália e Roland Garros. Não há confusões. Nesta fase da minha vida, isso parece-me muito distante. Mas não é impossível."