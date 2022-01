Nadal e a covid-19: «Tive febre e estive na cama sem me poder mexer»

Rafael Nadal revelou esta quinta-feira que a Covid-19 o deixou debilitado e que não foram dias fáceis. "Mais do que ganhar ou perder, o importante hoje é que estou de volta. Tive febre durante dois dias e estive na cama sem me poder mexer", disse o tenista espanhol depois de ter afastado o lituano Ricardas Berankis na 2.ª ronda do torneio de Melbourne.Nadal mostrou-se feliz por estar a recuperar bem. "Tenho passado muito bem a treinar aqui. Cometi certos erros mas normais tendo em conta que estive tanto tempo parado", referiu.O jogador espanhol comentou ainda a situação de Djokovic. "Se o Djokovic quisesse, não tinha problemas alguns em entrar na Austrália. Podia ter evitado tudo isso vacinando-se. Ele é livre de tomar as decisões que quer tomar e de assumir as consequências. O Novak sabia as regras do jogo. Por um lado tenha pena dele, mas por outro é preciso não esquecer que ele sabia as regras", atirou.E acrescentiu: "Eu já me vacinei duas vezes, já tive Covid-19 no último mês e passei por todo esse processo. Quem se vacina não tem qualquer problema em entrar na Austrália e jogar. Esse é o meu ponto principal em toda esta conversa. Se te vacinas, jogas. Por isso, vacina-te. O Mundo já sofreu demasiado".