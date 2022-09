Nadal e a emoção na despedida de Federer: «O pior foi quando fui para casa...»

Rafael Nadal sentiu como poucos a despedida de Roger Federer dos 'courts'. O tenista espanhol, que formou a 'Last Dance' da carreira do suíço na Laver Cup, falou esta segunda-feira sobre a noite em que Federer disse adeus ao mundo do ténis e toda a emoção que não conseguiu controlar durante a cerimónia de homenagem ao rival e amigo.

"Sou uma pessoa sensível, quando vejo alguém que eu aprecio a despedir-se é difícil não emocionar-me. Fugiu-me um pouco do controlo, e o pior foi quando fui para casa e voltei a chorar. Era difícil que algo assim não acontecesse depois de tudo o que se viveu naquela noite", começou por revelar o vencedor do último Open da Austrália e França, em declarações ao 'El Partidazo de COPE', assumindo ainda não ter visto a fotografia em que surge de mãos dadas, a chorar no banco, com Roger Federer: "Ainda não vi. Não cresci com as redes sociais, vou lá apenas de vez em quando. Não vivo todo o dia com as redes sociais."

Apesar de estar a caminhar para os últimos momentos da carreira, Rafael Nadal sublinhou que "em nenhum momento" a sua emoção esteve relacionada com esse facto. "Não, absolutamente nada. Sei que esse momento chegará em breve. Com 36 anos e meio, sabemos que estamos na reta final da carreira, mas não penso nisso. Em nenhum momento a minha emoção esteve relacionada com isso, mas sim pelo momento, pela pessoa que se estava a retirar e pela admiração que tenho pelo Federer."

Rivais desde sempre - e amigos desde quase sempre -, Rafael Nadal revela que a relação pessoal de amizade que os dois construíram ao longo da carreira terá sido "provavelmente mais importante do que a profissional". "Como tudo na vida, teve as suas etapas. Há uma relação que foi boa desde o princípio e que com o passar dos anos se foi fortalecendo ainda mais. É normal as pessoas apreciarem os seus rivais, ainda para mais quando são gente boa. Com o passar dos anos, dá-se conta que vivemos algo especial, foi assim que nós vivemos isto e também foi isso que se apercebeu o mundo do ténis. Graças a isto, algumas pessoas que não se interessavam pelo ténis começaram a interessar-se mais pelo nosso desporto. A nossa forma de ver o mundo e a rivalidade em si acabou por fazer com que a nossa relação pessoal tenha sido provavelmente mais importante do que a profissional."

E terminou: "Desde há uns anos para cá que a nossa relação de amizade tem vindo a fortalecer. Por motivos distintos, tivemos de estar mais unidos, mais em contacto e graças a isso fizemos coisas muito boas e bonitas. Tentámos deixar o ténis numa posição melhor do que aquela em que estava quando chegámos. Entendemo-nos bem, temos opiniões distintas em alguns casos como é lógico. Mas criou-se um vínculo de amizade que vai perdurar."