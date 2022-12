Nadal e a "lesão incurável" no pé esquerdo: «Era uma pessoa triste que coxeava o dia inteiro»

Rafael Nadal voltou a abordar, à margem de uma entrevista concedida ao jornal 'Marca', o problema que tem no pé esquerdo , a síndrome de Müller-Weiss, uma doença degenerativa que evolui com deformidade de um osso essencial para a mobilidade. O espanhol lembrou o período difícil que viveu na temporada passada, frisando que "jogava ténis sob o efeito de muitos anti-inflamatórios" e que coxeava "o dia inteiro".Questionado sobre se tem recorrido a injeções para aliviar a dor, Nadal garante que é algo necessário. "A verdade é que o tenho feito muitas vezes depois de Wimbledon, porque a lesão é incurável e quando o nervo começa a doer é preciso voltar a fazê-lo. Iniciei um tratamento que mudou drasticamente a minha carreira, que no final de contas é secundária. A vida pessoal está primeiro", assegurou, antes de garantir que agora é uma pessoa "muito mais feliz"."Agora sou muito mais feliz independentemente de ganhar ou perder. Antigamente era um coxo. Jogava ténis sob o efeito de muitos anti-inflamatórios, coxeava o dia inteiro. Pensava que tinha de deixar o ténis porque tinha perdido a vitalidade e era uma pessoa triste na maioria dos dias", concluiu.Nadal acrescentou ainda que se está a preparar e que vai "tentar vencer" o Open da Austrália, que arranca no próximo dia 16 de janeiro.