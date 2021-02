Nadal falha jogo com De Miñaur devido a lesão nas costas

O tenista espanhol Rafael Nadal falhou o jogo da ATP Cup contra o australiano Alex De Miñaur, devido a uma lesão nas costas, anunciou o jogador na sua conta pessoal na rede social Twitter.

"Decidi com a minha equipa não jogar a primeira partida da ATP Cup por causa de um desconforto na região lombar. Espero estar aí na quinta-feira", anunciou nas redes sociais o número dois do 'ranking' mundial, a uma semana do início do Open da Austrália, primeiro 'Grand Slam' de 2021.

O espanhol espera poder regressar na quinta-feira, contra a seleção grega, onde o espera um encontro exigente frente a Stefanos Tsitsipas, sexto do 'ranking' ATP, e em que estará em jogo a passagem às meias-finais da ATP Cup.

Rafael Nadal, de 34 anos, chegou a Melbourne depois de vencer na sexta-feira o austríaco Dominic Thiem, em Adelaide, por 7-5 e 6-4, numa partida de exibição em que o espanhol não apresentou nenhum problema físico.