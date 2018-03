Continuar a ler

Rafael Nadal tem um problema na coxa direita, resultado de uma compensação que fez a uma lesão inicial no joelho. "Infelizmente, sou obrigado a escrever isto, mas os meus piores presságios foram confirmados e a lesão que sofri no último treino em Acapulco, antes de começar o torneio, é na mesma área que em Melbourne. Não posso jogar em Indian Wells nem em Miami e o objetivo agora é recuperar-me para estar pronto para a temporada de terra batida", escreveu o espanhol de 31 anos.Rafael Nadal tem um problema na coxa direita, resultado de uma compensação que fez a uma lesão inicial no joelho.

O tenista espanhol Rafael Nadal vai falhar os torneios norte-americanos de Indian Wells e Miami, devido a uma lesão contraída em Acapulco, segundo disse esta sexta-feira o próprio na sua página oficial do Facebook.O número dois do ranking mundial vai falhar os ATP Masters 1000 de Indian Wells e Miami devido a uma lesão que o levou a desistir do Open da Austrália e, mais recentemente, do Open do México, em Acapulco.

Autor: Lusa