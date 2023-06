Nadal felicita Djokovic: «23 é um número que há uns anos era impossível de se pensar»

Rafael Nadal felicitou este domingo Novak Djokovic pela conquista de Roland Garros, o 23.º título de Grand Slam da carreira do tenista sérvio, que ultrapassa assim o espanhol neste capítulo.

Através de uma mensagem publicada nas redes sociais, Rafa Nadal fez questão de salientar o feito do atual número 1 do ranking mundial. "Muitos parabéns por esta conquista incrível, Djokovic. 23 é um número que há poucos anos era impossível de se pensar, e tu conseguiste. Diverte-te com a tua família e equipa", escreveu o espanhol, no Twitter.

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team!