.@RafaelNadal reaches his 10th Rome semi-final, overcoming Fabio Fognini for a clash against Novak Djokovic or Kei Nishikori on Saturday.



Rafael Nadal venceu esta sexta-feira o italiano Fabio Fognini e avançou para as meias-finais do Masters 1000 de Roma, por 4-6, 6-1 e 6-2.Com este triunfo, o espanhol de 31 anos igualou o recorde de Roger Federer em número de vitórias (355) em torneios Masters 1000. Novak Djokovic, com 314 triunfos, é o segue em terceiro lugar nesta lista.Entretanto, Marin Cilic bateu Pablo Carreño Busta por 6-3 e 6-3 e também está nas meias-finais.

Autor: Diogo Jesus