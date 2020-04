Nadal: «Não entendo que não possamos jogar se há gente a sair para trabalhar»

Tal como todas as modalidades, também o ténis está parado em Espanha devido ao coronavírus, mas para Rafa Nadal essa situação não tem muito sentido. Especialmente por causa das especificidades da sua modalidade, na qual há uma grande distância entre os jogadores envolvidos, mas também porque por esta altura já há gente a sair para a rua para trabalhar.





"Não tenho campo e a verdade é que sinto falta de jogar. Continuo com as minhas rotinas físicas e felizmente consegui trazer algumas máquinas de ginásio da academia. Não entendo muito bem por que não podemos jogar ténis quando muita gente já está a sair para trabalhar. Ainda para mais no nosso desporto, onde temos uma grande distância de segurança entre cada um de nós. Entendo que é uma situação crítica e o Governo está a trabalhar de algo sem precedentes. A última coisa em que pensam é no desporto. Há muitas coisas que não têm lógica, mas há que aceitar as regras e viver com elas", assumiu o espanhol, num direto na rede social Instagram.Depois desta queixa, Nadal brindou os seus seguidores com um momento único, ao juntar na conversa o seu rival de há muitos anos, o suíço Roger Federer, que em jeito de brincadeira gozou com toda a situação. "Por aqui estamos bem, Rafa. Quer dizer que ainda não tocaste na raqueta desde Indian Wells? Perfeito!", atirou o helvético entre risos.