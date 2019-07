Nadal vai comprar iate de luxo que pode custar 5 milhões de euros

Rafael Nadal é um apaixonado pelo mar, ou não fosse natural de uma ilha, Maiorca. O jogador prepara-se para comprar um iate de luxo, que pode custar 5 milhões de euros.Mas não será a primeira embarcação do tenista. Rafa começou por ter um barco com 19 metros, o Avanti, que vendeu depois de se apaixonar pelo Beetthoven, um luxuoso iate que viu no salão náutico de Cannes, em 2015. Agora colocou-o à venda por 2,9 milhões, pois tem em vista outra 'máquina'...O detentor de 12 títulos em Roland Garros pôs os olhos num modelo da empresa Sunreef Yatchs, conta a imprensa espanhola, e foi paixão à primeira vista. Trata-se de um catamarã a motor cujo preço, consoante o equipamento extra que incluir, pode variar entre os 3,5 e os 5 milhões de euros.Trata-se de um autêntico hotel, com 7 camarotes que pode alojar 12 passageiros. Com 23,9 metros de comprimento e 12 de largura, o iate é espaçoso e pode contemplar uma piscina de hidromassagem, entre outros luxos.O barco está ainda no estaleiro e deverá ser entregue ao tenista no primeiro semestre de 2020.