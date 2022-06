Nadal revela que pretende jogar em Wimbledon e confirma que vai ser pai

Rafael Nadal deu esta sexta-feira uma conferência, em Maiorca, onde revelou que vai jogar o torneio de Wimbledon, o único torneio do Grand Slam disputado em relva, que se realiza de 27 de junho a 10 de julho.O tenista espanhol, que este ano ganhou o Open da Austrália e Roland Garros, diz estar melhor dos problemas no pé que o afetaram depois de conquistar o torneio francês pela 14.ª vez na carreira. "Os tratamentos que fiz em Barcelona melhoraram a dor articular, que não me deixava apoiar o pé no chão. Às vezes dói-me uma parte do pé, outras vezes outra... Mas estou contente, há uma semana que não estou coxo. Há que esperar, mas a minha intenção é ir a Wimbledon. Esta semana treino aqui [em Maiorca] mas na segunda-feira viajo para Londres."Nadal não se coloca entre os favoritos a ganhar o torneio inglês. "Depois de três anos sem jogar em relva, espero que as sensações melhorem, mas ainda tenho uma semana de treinos e espero chegar ao torneio competitivo. Joguei bem em Roland Garros e isso ajuda, mas a relva é uma superfície muito difícil, de pouca lógica, em que todas as rondas são complicadas. Vou tentar sobreviver", atirou o tenista de 36 anos, que venceu Wimbledon em 2008 e 2010.Depois, Nadal confirmou que vai ser pai. "Se tudo correr, bem vou ser pai. Não costumo falar da minha vida pessoal, mas assim será. Não sei se a minha vida vai mudar, porque nunca passei por essa experiência, mas não creio que vá alterar a minha vida profissional."